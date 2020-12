Dakar : Un commerçant arrêté pour avoir vendu une boisson à composition douteuse.

La Direction du commerce intérieur, sur instruction du ministre du commerce, a interpellé et arrêté un commerçant établi à Dakar. D'après les informations reçues par Dakaractu, il serait soupçonné de distribuer des jouets et gadgets pour enfant contenant un liquide sucré sur lequel d'ailleurs, il n'y a pas d'étiquette. Le commerçant aurait acheté le produit sans autorisation de vente.



Après l'alerte, un travail d'analyse au niveau des laboratoires du ministère a montré effectivement un goût fruité et de l’alcool à 6°. Cependant, le commerçant soutient avoir acheté ces jouets qui lui ont été livrés par une voiture devant sa boutique sans facture d’achat.



Il a été appréhendé et sera mis à la disposition du procureur de la République. Présentement, les services du ministère procèdent à la récupération des gadgets déjà distribués. Le ministère du commerce appelle à la vigilance des parents et de tous les établissements où ce genre de jouets serait vendu...

