Dakar accueille la 13e Assemblée générale du GFAO : Vers une gestion innovante et durable de l’entretien routier en Afrique de l’Ouest

Ce mardi, la capitale sénégalaise a été le théâtre du lancement officiel des travaux de la 13e Assemblée générale du Groupe Focal de l’Afrique de l’Ouest (GFAO), organisée par le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA). L'événement, qui se tient sur trois jours, réunit les représentants de 11 pays africains autour d’un thème central :

« L’innovation dans la gestion des fonds d’entretien routier du GFAO : vers des solutions durables ».



💡 Objectif : repenser la gestion des infrastructures routières à l’échelle régionale, à travers des approches novatrices, plus efficaces, plus transparentes et adaptées aux réalités du continent.



🔍 Les discussions s’articulent autour de plusieurs axes :



- Durabilité des réseaux routiers



- Optimisation des ressources financières



- Renforcement de la coopération sous-régionale



- Digitalisation des processus de gestion



- Partage de bonnes pratiques entre pays membres



🌍 Dans un contexte où la qualité des routes reste un défi majeur pour le développement économique et social en Afrique de l’Ouest, cette Assemblée Générale se veut un cadre stratégique de réflexion et d’action, favorisant des synergies entre institutions nationales et partenaires techniques.



🚧 Pour le FERA, cette rencontre est également l’occasion de mettre en lumière les efforts du Sénégal en matière d’entretien et de modernisation de son réseau routier, tout en partageant son expérience avec les pays frères de la sous-région.



Un rendez-vous crucial pour bâtir des routes plus durables, plus sûres et mieux gérées pour les générations futures.





