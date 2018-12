« Dakar compte 25 000 taxis contre 18 000 à Paris » selon Abdoulaye Daouda Diallo

Face aux députés, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a tenté de démontrer la difficulté des autorités à assurer la gestion des petits porteur, notamment les taxis, vu le nombre important de ces moyens de transports à Dakar.



Pour 2019, le budget du ministère des Infrastructures a été arrêté à 238 305 089 600 Fcfa et connait une hausse de 24 205 489 420 Fcfa. Devant l’Assemblée nationale hier, Abdoulaye Daouda Diallo a révélé que les autorités en charge du transport ne peuvent pas continuer à travailler avec les petits porteurs communément appelés taxis.



Pour le député Nango Seck, ces voitures deviennent de plus en plus nombreuses dans la région de Dakar. Aussi, il a fustigé la manière dont les licences de ces moyens de transports sont octroyées.



Dans sa réponse, le ministre des Transports Terrestres a soutenu qu’il y a plus de taxis à Dakar qu’à Paris. « Il y a 25 000 taxis à Dakar contre 18 000 à Paris. Ce n’est pas tenable. Ceci nous oblige nécessairement à mettre en place d’autres moyens de transports de masse. Il nous faut donc le Bus Rapide Transit (Brt) », souligne-t-il.



Selon toujours le ministre, ce moyen de transport va concerner 11 communes de Dakar pour une distance de 18 Km, qui va permettre de gagner en un temps réduit la banlieue nord, notamment Guédiawaye.











L’As

