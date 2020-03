Dakar et Banjul redynamisent leur axe de coopération portuaire Rédigé par leral.net le Lundi 2 Mars 2020 à 20:47 commentaire(s)| Signée en 1977 et renouvelée le 15 mars 2019, la convention de partenariat entre Dakar et Banjul dans le domaine portuaire vient d’être matérialisée par la signature de deux accords de jumelages ,à travers une visite de travail effectuée par une forte délégation du port autonome de Dakar à Banjul, sous la conduite de Monsieur Abdoul Hamid SY coordonnateur de la cellule des partenariats stratégiques et de la Coopération Internationale, représentant le Directeur Général Aboubacar Sédikh Bèye, Directeur Général du port autonome de Dakar. L’Amicale des Femmes du PAD et l’Union culturelle et sportive de travailleurs ont ainsi scellé avec leurs homologues du port de Banjul des accords de jumelage pour consolider l’entente et la fraternité entre les travailleurs des deux ports.



Cette signature de convention d’accords de jumelage entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions issu de la convention de partenariats entre les deux PORT.

La volonté des autorités portuaires de Dakar et de Banjul qui était de fortifier, de densifier et d’entretenir l’harmonie et la symbiose entre les travailleurs des deux ports vient d‘être traduite en actes concrets à Banjul, le vendredi 28 février 2020 par les associations féminines portuaires et culturelles et sportives des deux pays.



En sus, du chef de la délégation du Port Autonome de Dakar, l’on pouvait remarquer les présences de Madame Fatoumata Diop Directrice du Capital Humain, de Monsieur Corsène Sarr Secrétaire Général de la communauté des acteurs portuaires (CAP-Dakar), de Monsieur Seydou Toure Coordonnateur de la Cellule Communication Stratégique, du Président de L’Union Culturelle du Pad, Monsieur Ousmane Thianè Sarr et de la Présidente de l’Amicale des Femmes Madame Rokhaya LY kandji.



Au cours de la cérémonie officielle de signature de ces conventions, les différents responsables, prenant la parole, ont tour à tour indiqué que les deux autorités portuaires n’ont ménagé aucun effort pour maintenir au beau fixe les relations séculaires qui lient le Sénégal et la Gambie dans le secteur maritime et portuaire. Ils ont par ailleurs, magnifié cette initiative des Directeurs généraux des ports de Banjul et de Dakar.

Monsieur Abdoul Hamid Sy, en délivrant message du Directeur Général du PAD, a magnifié ce bel exemple de fraternité et appelle à la consolidation de cette dynamique d’intégration pour ces deux Etats qui constituent un seul peuple. Pour lui, il s’agit de traduire en actes concrets la volonté de nos chefs d’Etats.



Prenant la parole, Aladji Cerno Cissé DGA du Port de Banjul considère que l’événement qui nous réunit est : «est un grand jour, parce que consacrant la renaissance d’une convention vieille de plus se 42ans. Il faut aller de l’avant et développer le commerce interafricain à travers nos deux ports, retiendra-t-il».



Pour l’ambassadeur, son excellence, Monsieur Fodé Seck qui a rehaussé la manifestation par sa présence dira que : « cette belle initiative est à saluer, car le Sénégal et la Gambie sont de pays liés par l’histoire et la géographie, mais aussi, par les liens du sang ». C’est pourquoi, il souhaite disposer des différents accords, qu’il mettra à la disposition de nos deux chefs d’Etas dans le cadre du conseil bilatéral entre le Sénégal et la Gambie, qui doit se tenir courant Mars 2020. Quant ’à Monsieur Mass AXI GAI ancien Responsable et cadre du port de Banjul à la retraite, ancien ministre gambien de la pêche et ancien ambassadeur de la Gambie, il est revenu sur la longue histoire de la coopération entre les deux ports.



C’est devant ce parterre de personnalités que Madame Rokhaya Ly Kandji et Monsieur Ousmane Thiané Sarr ont paraphé avec leurs homologues du port de Banjul respectivement Monsieur Mbaye JENG et Madame Suwaidou B. JATTA, différents accords de jumelage pour renforcer le partenariat entre les deux ports.



Pour ce qui concerne l’union culturelle du PAD, l’objectif est d’encourager l’organisation annuelle d’échanges culturels entre les différentes associations alternativement au Sénégal et en Gambie. Aussi il s’agira de collaborer ensemble pour l’épanouissement collectif des travailleurs des deux ports et de procéder régulièrement à l’organisation de tournois sportifs entre les différentes équipes afin de promouvoir la culture du sport d’entreprise.



Pour les associations féminines, il s’agira de renforcer les échanges de bonnes pratiques et les expériences respectives dans le domaine portuaire et culturel.



En marge des festivités, un match de gala a été organisé et remporté sur le score de deux à zéro par l’équipe Gambian Port Authority contre l’équipe de corpo du PAD.



Ce séjour riche en évènements a été clôturé par un dîner de gala organisé à l’honneur de la délégation portuaire.















Accueil Envoyer à un ami Partager