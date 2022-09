Dakar et sa banlieue sous les eaux : embouteillages, nids de poule, ORSEC en stand by Rédigé par leral.net le Samedi 3 Septembre 2022 à 17:58 | | 1 commentaire(s)| Dakar sous les eaux. Des routes impraticables qui impactent sur les embouteillages, monstres, il faut le dire. En attendant, le Plan Orsec prend son mal en patience et s'active comme il peut, scrutant une accalmie.



