Dakar : un colis suspect découvert près de l’hôtel de ville Un colis suspect a été découvert, ce lundi matin, en Centre-Ville, près du magasin Auchan. La mallette a été déposée près de la mairie de la Ville de Dakar. Les forces de sécurité et les sapeurs-pompiers déployés en grand nombre sur les lieux ont bouclé le périmètre.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2019 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

Selon les dernières informations, les forces de l'ordre ont fait explosé la mallette pour savoir ce qu'elle contenait. Des coupures de journaux, de magazines et quelques habits ont été aperçus. Les autorités qui soupçonnaient la présence d'une bombe pensent qu'il s'agit d'une fausse alerte. Et n'ont trouvé aucun produit dangereux. Mais, souhaitent, procéder à des vérifications avant de se prononcer.

Source emedia



