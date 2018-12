Dame Fall, DGID : « Au niveau mondial, on assiste à un changement de paradigme au niveau de la perception de la fiscalité»

Leral.net-L’inspecteur principal des Impôts et Domaines, Dame Fall estime que ce qui se passe actuellement en France avec le mouvement social des gilets jaunes, est assez illustratif du changement de paradigme au niveau de la perception de la fiscalité par les citoyens au niveau mondial.



En tant que coordonnateur général de la DGID du Sénégal, Dame Fall était venu représenter le Directeur général des Impôts et Domaines (DGID), Cheikh Ahmed Tidiane Bâ à l’atelier de renforcement de capacités sur la justice fiscale pour les journalistes à la Maison de Presse.



« Nous assistons dans le monde à un changement de paradigme dans la perception de la fiscalité par les citoyens. Ce qui se passe en France avec les gilets jaunes est assez illustratif du changement de paradigme au niveau de la fiscalité », a déclaré Dame Fall, qui présidait l’ouverture du séminaire l’atelier de renforcement de capacités sur la justice fiscale pour les journalistes à la Maison de Presse.



Et l’inspecteur principal des Impôts et Domaines d’ajouter que « même le Fmi (Ndlr : Front monétaire international) est en train de changer de paradigme. Son discours c’était de payer les impôts, supprimer les subventions, établir la vérité des prix, mais, aujourd’hui, il est question pour le FMI de voir comment mettre en place un contrat social à la place du contrat fiscal, comment prendre en charge les populations les plus vulnérables avec la fiscalité ».



Dans le même ordre d’idées et toujours selon Dame Fall, « ce changement de paradigme est induit par la société civile, pendant des décennies et aujourd’hui par les citoyens qui veulent savoir où vont leurs contributions fiscales. Les citoyens veulent savoir la destination de l’impôt qu’ils paient, ils veulent que leurs besoins soient satisfaits avec cette contribution. C’est le meilleur vecteur de la justice sociale avec l’effort national », a-t-il ajouté.













Massène DIOP Leral.net

