Dame Mbodji: "Le Dantec coûte au minimum 75 milliards et non les 30 déclarés par Macky Sall" Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Août 2022 à 14:16 | | 2 commentaire(s)| Le syndicaliste Dame Mbodji est catégorique, "Macky Sall se joue de la santé des sénégalais. Comment un sénégalais qui n'a pas les moyens va chercher un autre hôpital pour se soigner alors que ce sont les démunis qui s'y rendaient", a-t-il dit. A l'en croire, un mot d'ordre général va être lancé au niveau de tout le territoire national pour une grève dans tous les secteurs. "Macky Sall saura que le peuple a décidé et qu'il donne le chiffre exact de la vente de Le Dantec qui avoisinerait au minimum 75 milliards et non les 30 milliards déclarés".



