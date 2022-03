Dame Mbodji: "On ne peut persécuter les hommes de Dieu et laisser en liberté les homosexuels et...

On ne peut persécuter les religieux, les marabouts et laisser en liberté les homosexuels et les voleurs. "Si Macky Sall ne laisse pas Imam Alioune Badara Ndao en paix, il ne sera jamais épargné. D'autant plus qu'il ne lui reste que deux ans, avant de quitter le pouvoir. S'il persiste, il nous aura en face de lui. Il est l'unique responsable de 'instabilité qui règne au Sénégal et il faut que cela cesse. On ne peut régner par la force", a-t-il déclaré.