Dame fouettée de 100 coups pour adultère: Touba Guedé Bousso apporte des précisions, c'est elle...

Jeudi 27 Octobre 2022

La charia est effectivement appliquée à Touba ou plus précisément à Guédé , un quartier historiquement créé par Serigne Mbacké Bousso, ancien compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba. Ici, les péchés peuvent être sanctionnés. Cependant, il faut savoir que ce sont les personnes principales qui viennent de leur propre chef pour expier leurs pêchés. Dans une vidéo virale, on montre une dame se fouetter de 100 coups, portant l'indignation des populations. "Au moment où je vous parle, elle est soulagée. C'est elle qui s'est portée volontaire. On regrette seulement la fuite de la vidéo et on ne sait pas encore qui l'a fait", regrette le porte parole de Guédé Bousso.