Danemark: un iceberg de 100 m de haut menace un village du Groenland

Au second plan d'une photographie prise depuis la côte du village, on voit une masse blanche, menaçante. Au premier plan, quelques maisons de bois, accrochées aux rochers, semblent minuscules dans l'ombre du géant de glace.



100 mètres de haut, 200 mètres de large, une masse estimée à 11 millions de tonnes échouée à quelques mètres de la rive. C'est le plus gros iceberg jamais vu dans ce village, pourtant habitué au passage de ces géants qui dérivent, au large, pendant l'été.



En plus de sa taille, ce monstre inquiète par sa structure qui présente des trous et des fissures. Un rien pourrait causer sa dislocation et provoquer un tsunami de plusieurs dizaines de mètres de haut qui engloutirait les côtes d'Innarsuit.



Une partie des habitants a été évacuée de la bande littorale et c'est désormais vers la météo que les regards se tournent. Si le vent se lève dans les jours qui viennent, l'iceberg pourrait continuer sa course vers le large, loin du village. Au contraire, en cas de fortes pluies, l'eau pourrait s'infiltrer dans la glace et provoquer un vêlage, c'est à dire une séparation de l'iceberg.



Un scénario redouté d'autant plus que la centrale électrique du village se trouve sur la côte.













rfi.fr