Daouda Dia lance sa campagne pour la réélection du Président Macky Sall

Le frangin du milliardaire de Wendou Bosseabe, Harouna Dia, et non moins Premier questeur de l'assemblée nationale, est en train de faire une razzia dans son fief en faveur du Président Macky Sall.



Hier, Daouda Dia a réussi a décroché Fama Sarr qui était investie sur la liste départementale de Kanel de « Osez l'Avenir » de Me Aissata Tall Sall. Elle est responsable et conseillère à Sinthiou Bamambé. Fama Sarr a décidé de militer derrière Daouda Dia avec ses partisans.



Notons également Arwa Golokho, qui a vécu plus de 30 ans à Mantes La Jolie en France a décidé de revenir militer dans le département de Kanel. Native de Wendou ALY dans la commune de Wouro Sidy, elle compte travailler aux côtés de Daouda Dia pour réélire Macky Sall au premier tour de la présidentielle de 2019.



Tout cela a été acté lors d'un « Ndogou » des femmes de l'Apr de Kanel, au domicile du Questeur. Une forte mobilisation des femmes rendue possible grâce à la détermination de Marème Kane, ancienne député, de Kadiel Dia, membre du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT), de idy Niang de Thiempeng, conseiller départemental, mais aussi de Alassane Mbaye Thiam, maire de Bokiladji.

Pour sa réponse, le maire de Orkadiere et natif de Wendou Bosseabe a remercié ses nouvelles militantes et a invité tous les responsables à l'unité pour la victoire écrasante à la prochaine élection présidentielle du Président Macky Sall.