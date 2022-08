Darou Mousty / Cheikhouna Bèye, Pastef : "Diagne Fada et Modou Kara terrassés par des gamins" Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Août 2022 à 17:59 | | 0 commentaire(s)| A Darou Mousty, l'inter-coalition Wallu-Yewwi, via le coordonnateur de Pastef, Cheikhouna Bèye, se glorifie d'avoir déboulonné le "Baobab" Modou Diagne Fada. Pour une première dans l'histoire politique du Sénégal, cette partie du Ndiambour est versée dans l'escarcelle de l'opposition. Suffisant pour que les inconditionnels de Wallu et Yewwi remercient le peuple pour "son sens du patriotisme afin de choisir le meilleur".





