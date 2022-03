De grâce, laissez Ousmane Sonko en paix ! (Par Malick Gackou) "Je dénonce avec la dernière énergie, l'acharnement inique et sans fondement, dont le Président Ousmane Sonko est victime. Pourquoi nous ne devons pas aimer Ousmane Sonko ?

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Mars 2022 à 06:28 | | 0 commentaire(s)|

Pourquoi nous ne devons pas le respecter et même le porter au plus haut de notre estime ? Juste parce qu'il fait peur au régime du Président Macky Sall et à ses affidés thuriféraires ?



Juste parce que qu'il incarne l'exemplarité dans son combat patriotique pour le Sénégal ? Juste parce qu'il défend les valeurs et symbolise aux yeux de la jeunesse, un espoir indestructible ?



Oh que si, Ousmane, nous t'aimerons encore plus pour tout ce que tu incarnes, nous te défendrons face à l'incurie de ce régime en décadence et nous serons toujours à tes côtés pour les valeurs que nous partageons ensemble pour notre grand pays.



Continue ton chemin et laisse les lycaons hurler. Personne, ni rien ne pourra entraver le chemin de ton destin pour le Sénégal. Paix à toi et à tous ceux qui luttent pour le peuple qui souffre !"











Malick Gackou

Ancien Président de la région de Dakar

Ancien Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Secteur informel

Président du Grand Parti

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook