Accueil Envoyer Partager sur facebook De l'Afrique du Sud à la Chine, les timides hommages à Robert Mugabe Rédigé par Mamadou Mangane le 6 Septembre 2019 à 11:22 Après l'annonce de la mort de l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, l'Afrique du Sud a salué, vendredi, la mémoire d'un "champion" de la lutte contre le colonialisme. La Chine parle, quant à elle, d'un "dirigeant exceptionnel".

De timides hommages ont été rendus, vendredi 6 septembre, quelques heures après l'annonce de la mort de l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, héros de l'indépendance qui a ensuite dirigé d'une main de fer son pays de 1980 à 2017.



L'actuel chef de l'État zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, a salué le premier "une icône de la libération, un panafricain qui a dédié sa vie à l'émancipation (...) de son peuple". "Sa contribution à l'histoire de notre nation et de notre continent ne sera jamais oublié. Que son âme repose en paix", a-t-il ajouté.



Dans la foulée, plusieurs ministres de l'actuel gouvernement zimbabwéen ont exprimé leurs condoléances. "Un nuage noir a enveloppé le Zimbabwe et bien au-delà", a réagi un ancien ministre de l'Information sous l'ex-président, Jonathan Moyo.



"Une icône africaine"



"Un jour noir", a également tweeté le porte-parole du National Patriotic Front, parti dirigé par l'ex-président, Jealousy Mawarire. De son côté, l'actuel ministre adjoint de l'Information, Energy Mutodi, a salué "une icône africaine". "Il n'y a aucun doute que vous étiez (...) un Homme d'État d'un caractère rare, un révolutionnaire", a-t-il estimé.

En Afrique du sud, le président Cyril Ramaphosa a rendu hommage à un "combattant de la libération et [à] un champion de la cause africaine contre le colonialisme". "Les Sud-Africains s'associent au peuple et au gouvernement du Zimbabwe endeuillés par le décès du combattant de la libération et champion de la cause de l'Afrique contre le colonialisme", a-t-il déclaré dans un communiqué.



"Un bon ami du peuple chinois"



Considérée comme l'un des rares alliés de l'ex-chef d'État, la Chine a salué en Robert Mugabe un dirigeant "exceptionnel". "Durant sa vie, il a fermement défendu la souveraineté de son pays, s'est opposé aux ingérences étrangères et a activement promu l'amitié et la coopération entre la Chine et le Zimbabwe et la Chine et l'Afrique", a déclaré devant la presse le porte-parole de la diplomatie chinoise, Geng Shuang.



Déjà lors de sa démission en novembre 2017, après 37 ans de règne sans partage, la Chine avait assuré que Robert Mugabe restait "un bon ami du peuple chinois". Le président chinois Xi Jinping fut en 2015 un des rares chefs d'État à effectuer une visite officielle dans ce pays boudé par les dirigeants occidentaux qui y dénonçaient des atteintes aux droits de l'Homme.



Avec AFP Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Début du procès de l'opposant camerounais Maurice Kamto à Yaoundé Zimbabwe: L'ancien président Robert Mugabe est mort à 95 ans