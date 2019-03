De retour à Dakar: Macky Sall "se barricade"

Le chef de l’Etat est à Dakar. Le prochain gouvernement va bientôt être connu, avec de nombreuses nouvelles têtes.



DE RETOUR A DAKAR

Après un repos bien mérité, le chef de l’Etat est de retour, à Dakar. Le Président Macky Sall a foulé le sol sénégalais, dans la soirée d’hier, en toute discrétion. Il a pris ses quartiers dans sa résidence de Mermoz où il continue de peaufiner sa future équipe gouvernementale. Et le moins que l’on puisse dire, est que l’information est extrêmement bien verrouillée, en ce qui concerne les contours de ce futur gouvernement. Puisque le Président ne communique qu’avec un ‘’nombre très restreint de personnes’’, dit-on. Il compte maintenir cet isolement pour mettre le point final à sa liste.



Mais, ce qui est sûr, c’est qu’il y aura de ‘’nombreux départs’’ parmi les ministres qui composent l’actuel gouvernement. Car le chef de l’Etat tient à ‘’promouvoir de nouvelles têtes, mais personne ne sait de qui il s’agit, ni à quels niveaux de responsabilités’’. Et si absolument rien ne filtre jusqu’ici, c’est parce que le président Sall est passé maitre dans l’art de verrouiller les informations. D’ailleurs, confie-t-on, en juillet 2014, Mahammed Boun Abdallah Dionne n’avait appris sa nomination au poste de Premier ministre qu’à 48 heures de l’annonce de la formation du gouvernement. C’est dire !



En outre, son ascension fulgurante jusqu’au sommet de l’Etat lui a permis d’en connaître les rouages. Son passage à la tête du ministère de l’Intérieur fait qu’il connait la valeur de l’information et l’usage qu’on peut en faire. Bien des nominations ont été torpillées, parce que, tout simplement, l’information a fuité. D’ailleurs, sur ce point, le Président Macky Sall est l’opposé de l’ex-président Abdoulaye Wade, qui se plaisait à laisser filtrer des pistes et profils dont la presse se faisait écho. Avec Macky Sall, plus de scoops ou très peu.



Aujourd’hui, les plus hautes autorités sont à ce point frustrées de cette situation, qu’à défaut de ne pouvoir être édifiées sur leur sort, certaines se tournent vers nos chers marabouts, charlatans et autres diseurs de bonne aventure. Selon des sources bien informées, ceux-ci ont la cote, depuis la Présidentielle. Le nouveau gouvernement tardant à être connu, celle-ci ne faiblit pas et eux ne chôment pas.



Conseil des ministres d’adieu de Macky I



C’est dire que ça va dans tous les sens, avec des manœuvres souterraines qui n’ont pas trop de prise sur le « maître du jeu », qui a ses propres indicateurs et surtout ses renseignements de première main. En attendant, le Président va dérouler le dernier tapis rouge à l’actuelle équipe de Mahammed Boun Abdallah Dionne. Le dernier Conseil des ministres du septennat de Macky Sall aura en effet lieu, après demain mercredi. Un Conseil des ministres d’adieu. Celui-ci ne devrait pas tirer en longueur, dit-on. Ensuite suivra sa prestation de serment et la composition d’un nouveau gouvernement, avant le 4 avril. A suivre donc !



Gaston COLY (enquête)

