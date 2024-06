Débats après sa suggestion de l’érection d’une mosquée: les pertinents arguments de Cheikh Oumar Diagne et l'existence d'une chapelle au Palais Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juin 2024 à 19:38 | | 0 commentaire(s)| Réactions positives ou foncièrement négatives après sa suggestion de l’érection d’une mosquée au sein du palais, en tout sa proposition qui bute sur le mot « laïcité » avait suscité beaucoup de réaction. Pourtant loin de faire dans la rétropédale, Cheikh Oumar Diagne, invité de Fafa Tv sort de pertinents arguments et dévoile l'existence d'une chapelle au Palais. Un lieu de culte qui date du temps de Abdou Diouf et qui passe presque inaperçu…Entretien



