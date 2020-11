Débats autour du compte administratif 2019 et la gestion de la Mairie de Mbao : Malick Sarr essaie de démèler le vrai du faux Rédigé par leral.net le Samedi 14 Novembre 2020 à 22:04 | | 0 commentaire(s)| Sur la gestion de leur localité, les débats vont bon train. Sur les réseaux sociaux comme aussi une partie de la presse, les attaques et contre-attaques fusent à volonté. Invité de Leral Tv, très connu dans cette localité, par ailleurs le directeur de l’administration général et de l’équipement (DAGE) du ministère de l’environnement, Malick Sarr qui au début, après lecture des documents administratifs s’est voulu prudent, a essayé de démèler le vrai du faux.

Son accord d’en parler fait suite à la sortie de quelques conseillers municipaux qui ont tenu, selon lui, des propos contraires à la réalité. Avec l’approche des élections locales, même si la date n’est pas encore fixée, la convoitise du fauteuil du Maire, actuel ministre de l’environnement, se fait de plus en plus sentir.



Dans cet entretien Malick Sarr essaie de démêler le vrai du faux.



