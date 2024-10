Débordement du fleuve Sénégal dans le Fouta: Mamoudou Ibra Kane clashe le nouveau régime

Le débordement du fleuve Sénégal dans le Fouta, a fait réagir Mamoudou Ibra Kane. Le leader du mouvement Demain c’est maintenant accuse le nouveau régime de Diomaye et Sonko d’«immobilisme» et de «laxisme». «Des maisons inondées, des centaines de personnes sinistrées, des champs de riz détruits par les eaux, le Daandé Maayo plus que jamais isolé… Les dégâts causés par la crue sont considérables. Pourtant ce ne sont pas les alertes qui ont manqué. Malheureusement, au lieu de prévoir et d’agir efficacement, ce pouvoir ne fait que constater les dégâts depuis son installation», a-t-il posté sur Facebook.



Exprimant sa «compassion» et sa «solidarité» envers toute la population de la région de Matam et de Podor, l’opposant a dénoncé le comportement des autorités sur cette situation. «Certes la montée des eaux du fleuve est un phénomène naturel, mais l’immobilisme des autorités est inquiétant. Et quand elles agissent, c’est pour faire le show», a-t-il déploré.



