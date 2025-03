Début des auditions dans l'affaire du cambriolage au Trésor public

L'enquête ouverte par la Sûreté urbaine suite au cambriolage des locaux de la direction de l'informatique du Trésor public, avance à grands pas. "L'Observateur" annonce le début des auditions dans son édition de ce vendredi 7 mars, nous dit "Seneweb".



Le ballet a démarré ce jeudi 6 mars 2025, « aux environs de 10 heures », avance le journal du Groupe futurs médias (Gfm). Qui confie que la patronne et «i[plusieurs cadres [de la direction concernée] ont défilé, un à un, devant les limiers]i».



« Tout ce beau monde a été confronté à une série de questions, notamment liées à la nature des données contenues dans les ordinateurs dérobés », souligne le titre de Gfm.



Ont également été entendus, selon la même source, « l'agent de police, A. Goudiaby, officiant à la 9e Compagnie du Groupement mobile d'intervention (Gmi), et le vigile J. M. Niakh, l'autre préposé à la sécurité, qui était de garde la nuit des faits ».



"L’Observateur" renseigne que tout le monde est reparti libre des auditions. Il annonce que parallèlement à la série d'auditions, « la Sûreté urbaine a lancé une autre phase capitale de l'enquête » : « l'exploitation des caméras de surveillance de la direction de l'informatique du Trésor, ainsi que celles d'un multiservices situé en face ».



Les malfaiteurs ont visité les bureaux 18, 20 et 22, situés au deuxième étage de l’immeuble R+3 du 15, Rue Malenfant, au centre-ville, dans la nuit du 2 au 3 mars 2025. Ils ont emporté trois ordinateurs, dont deux portables et la somme de 200 000 francs Cfa.