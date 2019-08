Début du grand pèlerinage à La Mecque 2019 sur fond de tensions dans le Golfe

Des attaques contre des pétroliers, des tankers arraisonnés dans la région du Golfe ; l’Arabie saoudite qui accuse son grand rival l’Iran d’en être responsable, alors que Téhéran dément ; Téhéran mis à l’index également par les États-Unis… la tension est vive dans le golfe Persique…



Mais la tension dans le Golfe n’empêchera pas quelque 88 550 Iraniens de se rendre à la Mecque, sur les plus de 2 millions de pèlerins attendus. Les Iraniens sont parmi les visiteurs les plus représentés, après les Indonésiens, les Pakistanais ou les Indiens.



Tout musulman a le devoir de faire une fois dans sa vie ce pèlerinage, s’il en a les moyens. La Mecque est la ville sainte qui, selon la tradition, a vu naître l’islam et son prophète Mahomet. Chaque année, les fidèles s’y rendent pour accomplir une série de rituels précis pendant 5 jours.



Ce rassemblement est un défi pour les autorités saoudiennes, qui doivent gérer des températures souvent très élevées et la grosse foule. En 2015, une immense bousculade avait fait plus de 2 000 morts. Depuis, les mesures de sécurité ont été renforcées.











Rfi