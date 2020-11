Décédé des suites d'un malaise, ce que l'on sait du rapport d'autopsie de feu Aziz Thiam... Le défunt militant de l'APR sera finalement inhumé à Touba...

Comme révélé par la rédaction de dakarposte Abdou Aziz Thiam est décédé brutalement samedi 21 Novembre 2020 des suites d’un malaise. Il nous revient que le rapport d’autopsie a pu établir une mort naturelle.



Aux dernières nouvelles, le défunt routier, qui militait à l'APR Médina avec la la foi du charbonnier, c'est à dire avec une conviction absolue, sera finalement enterré ce lundi à Touba.



Aziz Thiam laisse orphelin sa femme et ses trois bouts de bois de Dieu (deux garçons et une fille).



Pour rappel, il participait samedi dernier à une réunion organisé par le ministre Mansour Faye. Une rencontre qui regroupait l'association des acteurs du transport au Sénégal à la salle Ceiba de la Sphère ministérielle 2 de Diamniadio. C'est au cours du déjeuner qu'il a eu un malaise avant de rendre l'âme.



Toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur et présente ses sincères condoléances à la fratrie éplorée du regretté transporteur Aziz Thiam, au chef de file de l'APR, Macky Sall, aux responsables et militants du parti au pouvoir bref à toute la population de la Médina.



Que Dieu accueille dans son paradis céleste feu Aziz Thiam au même titre que toute la Ummah Islamique!

