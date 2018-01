Décédée en 2014, voici la belle blague de cette femme à son mari…

Avant de succomber au cancer de l’ovaire en 2014, Phader Fitton a laissé à son mari des instructions spécifiques d’arroser les plantes qu’elle gardait dans leur salle de bain, selon un tweet de la fille du couple, Antonia Nicol.

Nigel Fitton a assidûment accompli la tâche pendant des années dans leur maison, à Johannesburg, gardant les plantes luxuriantes et vertes.

Selon CTV News, en 2016, Nicol aidait son père à déménager ses biens, dont ses plantes en pot bien-aimées, de sa maison à une maison de soins infirmiers.

Ce faisant, ils ont appris que les plantes dont ils avaient pris soin pendant tout ce temps, étaient en plastique.



« Je peux entendre ma mère rire » , a tweeté Nicol.

La femme de Fitton aurait remplacé les vraies plantes par des plantes en plastique, après avoir décidé qu’il faisait trop sombre dans la salle de bain pour que tout prospère.

« Aucun de nous n'était au courant », a dit Nicol à CTV NEWS.

« Nous l’avons tous trouvé hilarant. Surtout mon père qui avait été si impressionné, qu’il ne les avait pas mis hors d’état de nuire. «

Elle a dit au magazine que sa mère avait « un sens de l’humour effronté à coup sûr. »

« Cela nous a vraiment fait plaisir en famille de nous souvenir d’elle comme ça », a déclaré Nicol.

Elle a ajouté que le succès de cette histoire de la vie réelle, a apporté une telle joie à la vie de son père. « Mon père m’a juste envoyé un message disant qu’il a eu les larmes aux yeux, et espère que ça rend les gens heureux », a t-elle dit.

Après que son tweet est devenu viral avec plus de 33 000 retweets, le père de Nicol lui a demandé de prendre une photo de lui en train de reconstituer ses années d’arrosage respectueux des plantes.



