Décennie CTIC Dakar : 176 entreprises créées en 10 ans d'existence.

10 ans, ça se fête ! C'est le slogan brandi par la Croissance Tic Dakar (CTIC) qui célèbre sa première décennie d'encadrement d'accompagnement des stars-up du Sénégal ce jeudi 08 juillet 2021.



À cet effet, les acteurs veulent faire des Start-up un secteur porteur de croissance et créateur d'emplois. Sur ce, plus d'une centaine de Start-up ont été encadrées par la CTIC, soit 176 entreprises créées avec un chiffre d'affaires de 5 milliards et 1 milliard de financements des bailleurs.



Venu présider la cérémonie, le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications, Yankoba Diattara, a fait savoir que le Chef de l’État a pris des initiatives très innovantes, d'abord avec la loi 2020-01 du 06 janvier 2020 qui porte sur les Start-up. Et aujourd'hui, le décret d'application est en cours de signature.



Il poursuit : "le Chef de l’État a consenti beaucoup d'investissement pour doter le Sénégal d'infrastructures numériques de qualité avec récemment l'inauguration de Data Center, le PTN et un autre Data Center qui sera installé à Kaolack". Pour lui, l'objectif du président de la République est de positionner le Sénégal comme le Hub numérique de l'Afrique de l'Ouest. "Nous avons plus de 5 000 km de fibre optique qui appartiennent à l'État du Sénégal", renseigne M. Diattara.



Par ailleurs, il rappelle que le Chef de l’État a alloué une somme de 15 milliards de francs Cfa logés à la Der. "Les conditions sont réunies pour faire des Start-up un secteur porteur de croissance et créateur d'emplois", a déclaré M. Diattara.



À cet effet, il renouvele l'engagement de son ministère à accompagner davantage des Stars-up et à faire revenir les autres acteurs de l'écosystème comme l'Artp, la Sonatel entre autres.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Decennie-CTIC-Dakar-176-...