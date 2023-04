Décès ce mardi du sociologue Pr Malick Ndiaye Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Avril 2023 à 13:38 | | 0 commentaire(s)|

Sociologue et enseignant à l'université de Dakar, Pr Malick Ndiaye, était coordonnateur du Comité d'initiatives des intellectuels du Sénégal (Ciis) et directeur de la revue de prospectives Cours nouveau. Dans un tweet, le Président Macky Sall, affirme avoir appris avec tristesse le décès de Malick Ndiaye, sociologue. « Le Sénégal perd un intellectuel engagé et multidimensionnel qui, au-delà de son statut d'universitaire, a apporté, à mes côtés, en tant que ministre conseiller, sa contribution au développement de notre pays » écrit le Chef de l'Etat, qui a présenté ses condoléances émues à sa famille et au monde universitaire.



Source : Source : https://lesoleil.sn/deces-ce-mardi-du-sociologue-p...

