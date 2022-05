Décès de Amadou Moctar Bèye: Un pan de l'audiovisuel s'effrite

Amadou Moctar Bèye n'est plus. L'ancien réalisateur et homme de medias a fait les beaux jours de la télévision nationale. Il était également un des incontournables dans la réalisation des clips musicaux, de téléfilms à la fin des années 90, début 2000. Un des doyens du montage vidéo au Sénégal et ancien de la RTS, décédé ce jeudi, a été inhumé au cimetière musulman de Yoff ce samedi. La levée du corps a eu lieu à la morgue de l'hôpital Fann, où beaucoup de personnalités étaient présentes pour rendre un dernier hommage à cet illustre personnage.