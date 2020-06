Décès de Badara Mamaya Sène, son ancien maire: Rufisque perd un fervent défenseur La triste nouvelle est tombée en cette fin de matinée du lundi 22 juin 2020 : l’ancien maire de la ville de Rufisque (2009 -2014), ancien arbitre international et ancien vice-président de la Confédération africaine de football, Badara Mamaya Sène, a quitté ce bas-monde.

Rufisque perd ainsi un fervent défenseur, qui s’est éteint ce lundi matin des suites d’une maladie.



Membre du Haut Conseil des Collectivités territoriales, l’ancien maire de Rufisque Badara Mamaya Sène portait souvent le plaidoyer sur la situation difficile que traverse cette la ville.



D’après ses proches, son enterrement est prévu ce même jour aux cimetières de Dangou.



Leral.net exprime sa compassion à sa famille, ses proches, au monde du sport et à tous les Sénégalais. Que le paradis soit sa dernière demeure, par la Grâce de DIEU.



