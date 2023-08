Décès de Fallou Ndiaye, 5 ans, à Sam Notaire : L’autopsie confirme une mort criminelle par arme blanche tranchante Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Août 2023 à 01:45 | | 0 commentaire(s)|

Le certificat de genre de mort délivré par les médecins du service d’anatomie et cytologie pathologique de l’Hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff (ex, Cto) confirme que l’enfant Fallou Ndiaye, 5 ans, a été tué par une arme blanche tranchante. Du nouveau dans l’affaire Fallou Ndiaye, du nom de l’enfant de 5 ans, retrouvé mort poignardé, […] Le certificat de genre de mort délivré par les médecins du service d’anatomie et cytologie pathologique de l’Hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff (ex, Cto) confirme que l’enfant Fallou Ndiaye, 5 ans, a été tué par une arme blanche tranchante. Du nouveau dans l’affaire Fallou Ndiaye, du nom de l’enfant de 5 ans, retrouvé mort poignardé, lundi dernier, sur la terrasse du domicile de son père, sis à Sam Notaire, un quartier de Guédiawaye. En effet, les conclusions médico-légales des Professeur Chérif Mouhamed M. Dial et du Docteur Déguénonvo Gabriel NC parcourues par lesoleil.sn font état d’un décès causé par une « plaie pénétrante thoracique antérieure gauche mesurant 5 cm verticale à bord nets, située à 1cm de la ligne médiane et 3,5 cm sous la tête de la clavicule gauche, due à une arme blanche tranchante longue pointue ayant sectionné les articulations sterno-costales des 3è, 4è, 5è et 6è des côtes gauches, perforé le péricarde et la paroi antérieure du ventricule droit du cœur », d’une « plaie pénétrante abdominale de 2 cm située dans l’hypochondre droit sans lésions viscérales » et d’une « large plaie cervicale antérieure droite de 4,3 cm superficielle » et un « contenu gastrique alimentaire non digéré ». A noter également que même si aucun suspect n’est pas encore mis aux arrêtés, les auditions se poursuivent dans les locaux du commissariat de police de la localité. Ainsi, sa mère, divorcée, la première épouse de son père, -également divorcée-, et l’actuelle femme de celui-ci, ont toutes été de nouveau devant le commissaire Mouhamadou Lamine Diop et ses hommes. Pour rappel, la découverte macabre s’est faite vers les coups de 7h du matin alors que son papa, Pape Ndiaye, chauffeur de taxi de son état, était déjà parti au travail. Le certificat aux fins d’inhumation ayant déjà été remis ce mercredi par le procureur près le tribunal de Guédiawaye, le corps sera remis à la famille, ce jeudi, et il sera mis sous terre le même jour, signale-t-on. S. GUEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/deces-de-fallou-ndiaye-5-ans-a...

