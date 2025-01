Décès de Jean Marie Le Pen, une figure de l’extrême droite en France

L’homme politique et figure de l’extrême droite en France, Jean-Marie Le Pen, est décédé ce mardi à l’âge de 96 ans, ont annoncé plusieurs médias français.



Né en 1928, Jean-Marie Le Pen a marqué la vie politique française ces 60 dernières années, pour avoir été cinq fois candidats à l’élection présidentielle, sans succès.



Les dernières années de sa vie ont été marquées par les rumeurs sur son état de santé et quelques rares sorties publiques.



« Jean-Marie Le Pen est mort. Engagé sous l’uniforme de l’armée française en Indochine et en Algérie, tribun du peuple à l’Assemblée nationale et au Parlement européen, il a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté », a réagi sur X le président du Rassemblement national, Jordan Bardella.



Aps