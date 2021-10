Décès de Joseph Koto: Macky Sall rend hommage à « un coach d’exception » Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Octobre 2021 à 23:16 | | 0 commentaire(s)|

A travers un tweet posté dans la soirée, le Chef de l’Etat, Macky Sall, a tenu à rendre hommage à l’ancien entraîneur de « Lions », Joseph Koto, décédé jeudi à l’âge de 61ans des suites d’un malaise. « Je suis très peiné d’apprendre le décès de Joseph Koto. Je garderai de lui et à jamais le souvenir […] A travers un tweet posté dans la soirée, le Chef de l’Etat, Macky Sall, a tenu à rendre hommage à l’ancien entraîneur de « Lions », Joseph Koto, décédé jeudi à l’âge de 61ans des suites d’un malaise. « Je suis très peiné d’apprendre le décès de Joseph Koto. Je garderai de lui et à jamais le souvenir d’un grand joueur de football et surtout celui d’un coach d’exception de nos sélections nationales engagé et passionné.

Mes condoléances émues à sa famille et au monde du sport », a témoigné le Président de la République.



