Décès de Madior Diouf : Diomaye rend hommage à un « brillant universitaire, intellectuel et homme politique engagé »

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a rendu hommage, vendredi, à Madior Diouf rappelé à Dieu. « C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès du Professeur Madior Diouf, brillant universitaire, intellectuel et homme politique engagé« , a-t-il d’emblée écrit. Et d’ajouter : « Au nom de la Nation, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à la communauté académique, à la classe politique et à tous nos concitoyens« . Madior Diouf, professeur et homme politique sénégalais, est décédé dans la nuit du 22 au 23 janvier à son domicile à Dakar, à l’âge de 86 ans.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78332-dcs-de-madior-...

