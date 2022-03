Décès de Maguette Wade : « tout le monde y compris les musiciens devront lui rendre un vibrant hommage » Abdoulaye Fofana Seck

Maguette Wade, l’un des seigneurs de la presse sénégalaise est décédé ce mercredi 9 Mars à l'hôpital Fann, à l’âge de 76 ans à Dakar. Abdoulaye Fofana Seck, se joint aux vagues de témoignages de cet homme de culture, Maguette Wade.

« J'ai appris avec consternation, le décès de Maguette Wade, ancien animateur vedette de la RTS, un homme chaleureux, disponible, généreux et engagé. Je voudrais rendre un hommage particulier au brillant intellectuel et à l'homme de culture. Je viens de perdre un frère et un ami de plus de plusieurs années. Il a joué un très grand rôle dans ma carrière et m'a toujours témoigné une immense affection et un intarissable soutien à mon égard. C' était un homme pieux et loyal. Je n'oublierai jamais ce monsieur, Tout le monde y compris les musiciens devront rendre un vibrant hommage à Maguette car il a pleinement participé à la réussite de tous les artistes... » a-t-il rappelé.

Marié et père de trois enfants, Maguette Wade restera une icône dans la culture sénégalaise.

« Il avait un talent immense, depuis qu'il a pris sa retraite, il ne ratait jamais une occasion de m'appeler pour me féliciter à travers mes sorties médiatiques, et d'ailleurs après l'inauguration du nouveau stade du Sénégal, Abdoulaye Wade, il m'a appelé pour manifester son contentement auprès du président Macky Sall. Il était un homme de paix », confia-t-il.

Il a fini par présenter à sa famille ses condoléances émues « Qu'Allah l'accueille en son Paradis » conclura t’il.