Décès de Mame Less Camara : Hommage de l’ONG ADHA à une référence, un homme vertueux et grand défenseur de la liberté d’expression C’est avec une grande consternation que nous avons appris la disparition de Mame Less Camara, journaliste et formateur au Cesti, un grand homme, un vertueux et grand défenseur de la liberté d’expression.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Avril 2023 à 11:55 | | 0 commentaire(s)|

Il fut une référence pour la jeunesse, tant par son comportement, sa virtuosité, son dévouement et son combat pour la démocratie et la liberté d’expression.



Le doyen Mame Less Camara a marqué de son empreinte indélébile l’histoire du Sénégal et a été l'un des pionniers de la presse indépendante en Afrique.



Il était également un père, un doyen, un mentor, un membre d’honneur de l’Action pour les Droits Humains et l’Amitié, qui a tant aidé, conseillé…



Sa disparition qui constitue une grosse perte pour toute la nation sénégalaise, nous bouleverse au plus haut point et laisse un grand vide parmi nous.



Que son âme repose en paix. Que DIEU l’accueille dans son paradis.

Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) s’associe à votre douleur ainsi qu’à celle de sa famille, de ses proches, à la presse sénégalaise et internationale.



ADHA s’incline devant sa mémoire.

Soyez assurés de nos condoléances les plus sincères.







Fait à Dakar, le 29/04/2023

Le bureau de l’Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA)



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook