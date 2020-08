Décès de Mansour Kama: Le vibrant hommage du Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Août 2020 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), Mansour Kama, est décédé ce dimanche à l’hôpital Fann. Le président Macky Sall lui a rendu un vibrant hommage. « Le Sénégal vient de perdre une icône du Patronat, un militant du travail et du dialogue social. Homme de devoir et de raison, Mansour Kama… Le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), Mansour Kama, est décédé ce dimanche à l’hôpital Fann.

Le président Macky Sall lui a rendu un vibrant hommage.

« Le Sénégal vient de perdre une icône du Patronat, un militant du travail et du dialogue social. Homme de devoir et de raison, Mansour Kama était un acteur clé du secteur privé national. À sa famille, à la CNES ainsi qu’au monde du travail, je présente mes condoléances émues”, a écrit le chef de l’Etat.



Source : Source : https://yerimpost.com/deces-de-mansour-kama-le-vib...

Accueil Envoyer à un ami Partager