Décès de Me Khassimou Touré. : Le témoignage de Me Assane Dioma Ndiaye Lundi 1 Février 2021

Ne rompt pas le pacte de sitôt. Cher Confrère . Certes le Chant des Cygnes. J en conviens. Mais tout même n oublie pas que nous devrions être côte a cote demain devant le Tribunal de Grande Instance de Diourbel pour défendre une cause commune. Suite a un renvoi il y a quelques jours de la dite cause au 2 Février 2021 pour plaidoiries.



De façon plus absolue vous ne pouviez ignorer que lors d une audience il y a environ 2 Mois devant ce meme prétoire , constatant que la barre du Tribunal ne disposait pas de casiers où les Avocats pouvaient entreposer leurs dossiers , tronquant vos habits du jour a ceux de Tribun voire de Mandarin , et sans que cela ne relevat nullement d une autoproclamation d un statut subite mais plutôt d une grâce a la fois naturelle et divine , vous m aviez sommé de remédier a cet impair handicapant dans l exercice de notre métier .



Et prenant a témoin les juges composant le Tribunal ce jour vous m aviez imparti un délai pour ce faire . En effet vous aviez voulu que cela fusse réalisé avant que vous ne reveniez plaider devant le même Tribunal. Et aujourd'hui ma peine , au au-delà de tout ce qui nous lie , est de me voir impuissant face au décret Divin et de ne pouvoir vous dire en ce bas monde et de façon faciee : Cher Khassim Mission accomplie .





