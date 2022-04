Décès de Moussa Dioum : Les tristes révélations de son père

Le père de Moussa Dioum, lui aussi marqué par l'émotion, n'a pas été trop expansif pour parler de son défunt fils. Cependant, il a fait des témoignages très forts sur lui. "Moussa était une bonne personne. On a vécu en paix et il faisait ses devoirs de fils envers son père, son voisinage. Je ne peux que lui rendre hommage, c'est une perte énorme pour moi et ses proches", a-t-il témoigné.