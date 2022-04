Décès de Moussa Dioum: la nature de sa maladie connue, ce qui s'est passé...

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Avril 2022 à 08:00 | | 0 commentaire(s)|

A en croire un des coach de Parcelles Mbollo, c'est une petite plaie au niveau de la jambe qui a emporté Moussa Dioum. "Apparemment, elle s'est infectée et on ne sait vraiment pas son origine. Cela peut-être une blessure bénigne, du maraboutage car on ne sait jamais", a-t-il expliqué