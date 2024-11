Décès de Moustapha BA : Après l’autopsie, le Procureur Ibrahima Ndoye actionne la DIC Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Novembre 2024 à 20:36 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Nioro/ Charlotte Diop Après les résultats de l’autopsie exigée par le Parquet de Dakar malgré le certificat de constat de décès fait par les autorités françaises, la mort de l’ancien ministre des Finances et du Budget Moustapha BA prend de nouvelles proportions. Le Procureur de la République Ibrahima NDOYE vient d’instruire la Division des Investigations Criminelles de mener une enquête. Selon des sources judiciaires proches du dossier de l’ancien ministre des Finances et du Budget Moustapha BA, le Maître des poursuites fort des conclusions de l’autopsie faite sur ses instructions, a ouvert une enquête. Et c’est à la redoutable Division des Investigations Criminelles (DIC) de fouiller pour confirmer les inquiétudes du.Parsuet sur la mort suspecte de Mamadou Moustapha BA qui devait être inhumé aujourd’hui à Nioro au Centre du pays. D’après notre source, tout est mis en branle pour faire jaillir la lumière et une commission rogatoire est en gestation. Mais en attendant, les limiers de la DIC vont déjà commencé à interroger certaines personnes proches de l’ancien ministre de Macky SALL décédé le 4 Novembre à Paris où il était en soins. Pourtant, la Police Française avait conclu que Moustapha BA était décédé d’une mort naturelle suite au certificat de constat fait par les médecins de l’hexagone. Mais, les résultats de l’autopsie ordonnée par le Procureur Ibrahima NDOYE ont réussi à déterminer les causes exactes du décès de l’ancien ministre en révélant plusieurs zones d’ombres qui sont de nature à attester que la mort n’est pas naturelle, d’après le communiqué du Procureur de la République.



