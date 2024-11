Décès de Moustapha Ba : les résultats de l’autopsie confirment les soupçons du Procureur Ibrahima Ndoye (Officiel) Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Novembre 2024 à 14:44 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Nioro/ Cheikh Saadbou Diarra Suite à la volonté du Procureur de la République Ibrahima NDOYE de procéder à l'autopsie de l'ancien ministre des Finances et du Budget dont l'inhumation à Nioro (Centre du Sénégal) était prévu ce dimanche, les premiers résultats qui écartent la thèse d'une mort naturelle confortent les doutes du maître des poursuites. Si la décision avait été saluée par les proches de l'ex argentier de l'État qui avait émis de sérieux doutes quant aux conditions de la mort le 4 novembre 2024 à Paris de Moustapha BA, le Parquet de Dakar n'a pas voulu laisser le douter prospérer. Ainsi, à la veille de l'arrivée de la dépouille mortelle, le Procureur Ibrahima NDOYE avait exigé une nouvelle autopsie dont les conclusions ont été rendues publiques. Selon le Parquet de Dakar, «Les résultats de l'autopsie ordonnée tendant à déterminer les causes du décès du ministre Mamadou moustapha BA ont révélé plusieurs éléments qui sont de nature à attester que la mort n'est pas naturelle. Pour les besoins des investigations qui nécessitent des actes d'enquête complémentaires, les formalités liées à la procédure de levée du corps et d'inhumation sont renvoyées à une date ultérieure».



Source : Source : https://atlanticactu.com/deces-de-moustapha-ba-les...

