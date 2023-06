Décès de Sidiya Ndiaye : Gora Khouma pleure un «camarade de lutte et infatigable syndicaliste» Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juin 2023 à 13:46 | | 0 commentaire(s)|

Joint au téléphone par lesoleil.sn, Gora Khouma, Secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal (Urs) affiliée à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), dit être « affecté » par la disparition d’un « ami, camarade et infatigable syndicaliste». « Depuis qu’on a appris la triste nouvelle, nous sommes blessés et attristés parce que Sidiya était […] Joint au téléphone par lesoleil.sn, Gora Khouma, Secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal (Urs) affiliée à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), dit être « affecté » par la disparition d’un « ami, camarade et infatigable syndicaliste». « Depuis qu’on a appris la triste nouvelle, nous sommes blessés et attristés parce que Sidiya était un camarade de lutte, de combat, une personne avec qui nous avons eu à partager beaucoup de choses, en dehors même du syndicalisme », a notamment témoigné le coordonnateur de la Fédération internationale des transports (Fit). Il dit retenir du défunt le souvenir d’un « vrai défenseur des intérêts matériels et moraux des travailleurs sénégalais ». A en croire M. Khouma, Sidiya Ndiaye traînait cette maladie depuis très longtemps, il s’est même rendu en Europe à plusieurs reprises pour des soins, mais « cela ne l’a jamais affecté quand il s’agissait de défendre la cause des travailleurs, tellement il était très engagé ». S.G



