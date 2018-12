Décès de Sidy Lamine Niasse: Ahmed Khalifa Niasse évoque la mort de son frère et annonce une plainte

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 18:09

Bataille judiciaire en vue dans la famille de feu Sidy Lamine Niass. Deux semaines après le décès du Président directeur général (PDG) du groupe Walfadjiri, son frère Ahmed Khalifa Niass annonce une plainte contre X. Dans un communiqué de presse reçu à emedia.sn, signé du bureau de presse de son palais (Ahmadiyana), il pointe, notamment, « la défaillance mécanique qui a failli le tuer, lui et ses enfants, quelques jours avant sa disparition subite ».



Selon des proches, Sidy Lamine Niass aurait eu un accident en garant sa voiture à son domicile. L’incident a failli coûter la vie à ses enfants.



La plainte annoncée par Ahmed Khalifa Niass concerne aussi des membres de la famille du défunt Pdg de Walf. « Une partie des héritiers dont deux enfants et une veuve ont entamé une procédure d’urgence pour la désignation d’un séquestre par le Tribunal », souligne le communiqué.



Lequel précise qu’une procédure serait enclenchée « Pour se prémunir des agissements d’un des héritiers par ses actes de faussaire notoire, chose déjà constatée par le Procureur de Paris. »



