Décès de Sidy Lamine Niasse: Macky Sall regrette la disparition d'un "témoin actif des mutations et des luttes démocratiques"

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Décembre 2018 à 11:47 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République Macky Sall a réagi suite au décès de Sidy Lamine Niasse sur son compte twitter: "J'ai appris avec émotion la disparition de Sidy Lamine Niasse, grand nom de la presse sénégalaise, témoin actif des mutations et des luttes démocratiques de notre société. Ma compassion à sa famille, au groupe Walfadjri et à la presse du Sénégal. Qu'il repose en paix."



