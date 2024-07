Décès de Toumani Diabaté, Maître de la Kora Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2024 à 08:05 | | 0 commentaire(s)|

Le célèbre joueur de kora malien, Toumani Diabaté, est décédé vendredi à Bamako à l'âge de 58 ans, suite à une courte maladie, a annoncé son fils Sidiki Diabaté. Reconnu mondialement pour son talent exceptionnel, Toumani Diabaté a été une figure emblématique de la musique traditionnelle mandingue, tout en innovant et en construisant des ponts culturels avec d'autres sensibilités musicales. Né le 10 août 1965 à Bamako, il a commencé à jouer de la kora à l'âge de 5 ans, influencé par son père, Sidiki Diabaté, et son grand-père, Amadou Bansang. Sa carrière remarquable lui a valu de nombreuses distinctions, dont des Grammy Awards. Le public sera informé des détails concernant les obsèques ultérieurement.





Source : Toumani Diabaté, illustre joueur de kora malien, est décédé à 58 ans à Bamako. Reconnu mondialement pour son talent, il a su allier tradition mandingue et innovation musicale. Les détails de ses obsèques seront communiqués prochainement.Source : https://www.jotaay.net/Deces-de-Toumani-Diabate-Ma...

Accueil Envoyer à un ami Partager