Décès de l’Abbé Serge Otis Sambou : La Cathédrale de Ziguinchor perd son curé 

Alité depuis quelques semaines, le curé de la cathédrale Saint Antoine de Padoue de Ziguinchor, l’abbé Serge Otis Sambou, est retourné auprès de son Seigneur, samedi dernier. Celui qui a pris les rênes de la paroisse-mère du diocèse, il y a moins de deux ans, après le décès de son prédécesseur, feu l’abbé Damas Marie Coly, est décédé à l’hôpital Principal de Dakar.

ZIGUINCHOR – Son prédécesseur a quitté ce monde en 2021. Moins de deux ans après, c’est son successeur au poste de curé de la cathédrale Saint Antoine de Padoue qui le rejoint dans l’au-delà. L’abbé Serge Otis Sambou n’est plus. Il est décédé dans la journée de samedi, à l’hôpital Principal de Dakar. Pourtant, au même moment, à Ziguinchor, une messe venait d’être dite pour sa guérison. À l’annonce de son rappel à Dieu, ses collègues ont tenu à lui rendre un vibrant hommage et ont prié pour le repos de l’âme du défunt-prêtre. « C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès du père Serge Otis Sambou. Après une évolution favorable depuis son transfert à l’hôpital Principal de Dakar, et notamment une nette amélioration, ces dernières 48 heures, notre frère Abbé Serge Otis Sambou s’est endormi dans la mort. Héroïque durant son épreuve face à la maladie, il vient d’achever sa course ici-bas pour rejoindre la maison du Père. Union de prière pour le repos de son âme auprès de Dieu », a écrit l’abbé Michel Mendy, désormais à la maison de la retraite de Djibelor. De son côté, la haute autorité diocésaine a, dans un communiqué, loué les qualités de l’abbé Serge Otis Sambou.

De l’avis de l’administrateur du diocèse de Ziguinchor, l’abbé Fulgence Coly, le défunt curé de la paroisse Saint Antoine « a donné sa vie au service de ses frères et sœurs ». Pour tout cela, il a indiqué que toute la communauté diocésaine porte en prière l’abbé Serge Otis Sambou et le confie à la miséricorde de Dieu. Pour sa part, Père Luc Denjean, qui a eu à côtoyer le défunt à Paris, a exprimé son profond regret. Aussi, a-t-il informé que l’abbé Serge Otis Sambou a été, pendant une année, vicaire à Montcuq, puis à Figeac pendant cinq années. « Le Père Serge a profondément marqué tous ceux qui l’ont rencontré. Nous retiendrons son dynamisme, sa joie de vivre et sa foi », a-t-il écrit dans un site d’information catholique. Feu l’abbé Serge Otis Sambou est décédé à la 23e année de son ordination presbytérale survenue au mois de décembre 2000.

Gaustin DIATTA (Correspondant)

Source : http://lesoleil.sn/deces-de-labbe-serge-otis-sambo...