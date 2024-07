Décès de l'élue américaine Sheila Jackson Lee, défenseure des minorités

Les hommages ont afflué samedi pour saluer l'élue démocrate à la Chambre des représentants Sheila Jackson Lee, ardente défenseure de la justice raciale et des droits des minorités, décédée la veille à l'âge de 74 ans.



Élue démocrate noire du Texas qui a siégé au Congrès pendant près de trois décennies, elle avait annoncé le mois dernier être atteinte d'un cancer du pancréas.



"Aujourd'hui, avec un incroyable chagrin mais aussi avec une profonde gratitude pour la vie qu'elle a partagée avec nous, nous annonçons le décès de la représentante Sheila Jackson Lee", a déclaré sa famille dans un communiqué publié vendredi sur X, la décrivant comme "une fervente défenseure du peuple".



"Elle a toujours préféré la vérité au pouvoir et a représenté les habitants de son district de Houston avec grâce et dignité", a déclaré le président américain Joe Biden dans un communiqué publié samedi, qualifiant Mme Jackson Lee de "figure marquante de notre vie politique".



Plusieurs autres personnalités politiques, comme la sénatrice Elizabeth Warren ou l'ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, lui ont aussi rendu hommage.



Le "Congressional Black Caucus", qui regroupe les élus afro-américains, a salué une "ténor du Congrès", "ardente défenseure de la justice sociale et économique, de la sécurité nationale et intérieure, de l'indépendance énergétique, ainsi que des enfants et des familles de travailleurs".



Au cours de ses mandats, elle a mené certaines initiatives législatives clés, notamment la rédaction de la loi sur les violences faites aux femmes et de la loi créant un jour férié pour célébrer, tous les 19 juin, l'émancipation des esclaves afro-américains.



Dans un communiqué, l'ancien président Bill Clinton a dit de Mme Jackson Lee qu'elle était "l'un des dirigeants les plus efficaces de notre pays" et une "combattante intrépide aux côtés du peuple".



L'année dernière, Sheila Jackson Lee avait participé à une manifestation contre la haine anti-asiatique à Houston, amenant plusieurs enfants asiatiques avec elle sur scène pour défendre le slogan "Stop à la haine asiatique, soyez dignes du drapeau américain".