Décès de la Grande Dame Mimi Fall, mère de Rokhaya Daba Sarr, dite Julienne : Leral présente ses condoléances à Julienne et rend hommage à une femme entreprenante qui a marqué les USA, pendant de nombreuses années Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2023 à 20:35 commentaire(s)| [Dakar, Sénégal] - Une triste nouvelle a frappé la famille de Rokhaya Daba Sarr, connue sous le nom de Julienne, alors que sa mère bien-aimée, la Grande Dame Mimi Fall, est décédée aux États-Unis. Leral, en tant que voix d'expression et de soutien de la communauté, souhaite exprimer ses sincères condoléances à Julienne et à sa famille, en cette période difficile.



Mimi Fall était une femme remarquable, qui a laissé une empreinte indélébile, tant dans la communauté sénégalaise aux États-Unis que dans le monde des affaires. Sa vie entrepreneuriale exemplaire a inspiré de nombreux hommes et femmes et son départ laisse un vide immense.



Originaire de Dakar, Mimi Fall a quitté son pays natal pour les États-Unis à un jeune âge, cherchant de nouvelles opportunités et une vie meilleure. Elle a rapidement conquis le monde des affaires, avec son esprit pionnier et sa détermination inébranlable.



Au fil des années, Mimi Fall a créé et dirigé plusieurs entreprises prospères, se positionnant comme une figure respectée et admirée dans le secteur. Son travail acharné, sa persévérance et sa vision lui ont valu de nombreuses distinctions et succès.



Mais au-delà de ses réalisations professionnelles, Mimi Fall était avant tout une mère aimante et attentionnée. Elle a soutenu Julienne tout au long de son parcours et a été un pilier de force et de sagesse pour sa famille et ses proches. Sa gentillesse, son amour inconditionnel et son dévouement resteront gravés dans les cœurs de tous ceux qui l'ont connue.



Leral tient à rendre hommage à cette Grande Dame, à sa vie bien remplie et à son héritage. Son parcours exceptionnel est une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures. Sa détermination à réussir et à surmonter les obstacles a ouvert des portes et a montré la voie à suivre.



Alors que l'enterrement de Mimi Fall se tiendra prochainement à Dakar, Leral souhaite que Julienne sache que la communauté est à ses côtés, prête à lui offrir tout le soutien et l'amour nécessaires pendant cette période difficile. La perte de sa mère est incommensurable, mais son héritage et sa mémoire continueront de briller à travers tous ceux qui ont été touchés par sa vie.



En ces moments de tristesse, nous tenons à présenter nos plus sincères condoléances à Julienne et à sa famille. Que le courage et la paix les accompagnent, et que le souvenir de Mimi Fall reste à jamais gravé dans nos mémoires.



Repose en paix, chère Mimi Fall. Tu nous manqueras énormément.

