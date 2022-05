Décès des 11 bébés à l’hôpital Mame Abdou Aziz de Tivaouane: L'Alliance Jëf-Jël présente ses condoléances les plus éplorées L'Alliance Jëf-Jël a appris avec stupeur et consternation l'incendie survenu ce mercredi 25 mai 2022 à l'hôpital Serigne Abdou Aziz SY Dabakh de Tivaouane ayant causé la mort de 11 nouveaux nés. Le président Moussa Diop dit Moussé et ses camarades exhortent à la prise de mesures fortes pour améliorer les conditions d'accueil, de traitement et de surveillance des malades au sein de des hôpitaux.

L'Alliance Jëf-Jël s'incline devant la mémoire des disparus et présente ses condoléances les plus éplorées aux familles des victimes tout en compatissant à leur profonde douleur.



Ces condoléances vont également à l'encontre du Président de la République, M. Macky Sall et à l'ensemble du peuple sénégalais tout en exhortant à la prise de mesures fortes pour améliorer les conditions d'accueil, de traitement et de surveillance de nos malades au sein de nos hopitaux.



L'Alliance Jëf Jël encourage le Président Macky Sall pour sa diligence à tirer les leçons qui s'imposent afin que pareille situation ne se reproduise.



Ainsi, l'Alliance Jëf Jël prie pour le repos des disparus et appelle encore à plus de vigilance à l'avenir.



