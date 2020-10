Décès des trois fils et fille du Khalife général des Layènes: Cheikh A. T. Bâ et sa délégation à Yoff pour présenter ses condoléances Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 11:30 | | 0 commentaire(s)| Cheikh Ahmed Tidiane Bâ et sa délégation étaient à Yoff hier dimanche, pour présenter leurs condoléances à Seydina Issa Laye Thiaw, Khalife général des Layènes. Cette visite fait suite à la douloureuse nouvelle qui a touché cette famille, avec la perte de trois de ses enfants.

Sur sa page Facebook, le Directeur général de la Caisse de Dépôt et de Consignation et président de la CATB, a partagé la nouvelle.



« J’ai conduit, ce dimanche, une délégation de la CATB à Yoff pour présenter les condoléances du mouvement, suite au brutal rappel à Dieu de trois illustres fils et fille de la famille », a-t-il écrit.



« Je remercie infiniment Seydina Issa Laye Thiaw et Serigne Cheikh Mbacke Laye pour leur accueil chaleureux. Que Dieu réserve aux disparus des places de choix à Firdawsi », a-t-il ajouté, partageant les photos qui immortalisent cette présentation de condoléances.









Accueil Envoyer à un ami Partager