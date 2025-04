Décès du Khalife général des Layènes : le ministre de l?Intérieur présente les condoléances de l?Etat à son successeur Rédigé par leral.net le Samedi 12 Avril 2025 à 12:32 | | 0 commentaire(s)|

Deux jours après le rappel à Dieu de Cheikh Mouhamadou Makhtar Laye, Khalife général des Layènes, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, s’est rendu vendredi à Yoff pour présenter les condoléances de l’État au nouveau Khalife, Cheikh Mouhamadou Lamine Laye. ‘’Au nom du président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, et de l’ensemble du Gouvernement, le ministre a exprimé toute sa compassion à l’endroit de la communauté Layène, durement éprouvée par cette perte’’, indique le ministère dans un texte publié tard dans la soirée sur sa page Facebook. ‘’La disparition du Khalife Cheikh Mouhamadou Makhtar Laye nous affecte tous. Nous partageons la même peine. Nous venons de Dieu et c’est à Lui que nous retournons’’, a-t-il déclaré ‘’avec solennité’’, précise la même source. Le texte ajoute que le général Tine a ‘’par ailleurs formulé ses vœux de réussite à l’endroit du nouveau Khalife, appelant de ses vœux un Khalifat placé sous le signe de la paix et de la stabilité’’, en lui disant : ‘’Que votre Khalifat soit couronné de succès’’. ‘’Nous sommes témoins de tout ce que vous faites pour la paix et la stabilité du Sénégal. Continuez de prier pour que Dieu préserve notre pays », a-t-il souligné. Le Khalife général des Layènes, Mouhamadou Makhtar Laye, a été rappelé à Dieu, dans la nuit de mardi à mercredi, à Dakar, à l’âge de 73 ans. Il a été inhumé à Yoff Diamalaye, mercredi, tôt le matin. Il était le 6ème khalife général des Layènes, une voie de l’islam soufi, après avoir succédé, en 2021, à Chérif Abdoulahi Thiaw Laye, décédé cette année-là. Dans sa réaction à l’annonce du décès, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait rendu hommage à un ”guide spirituel éclairé” qui a été ”un artisan de la paix, de l’unité et des nobles valeurs enseignées par Seydina Limamou Lahi, inspirant par son exemplarité et sa sagesse’’.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79856-dcs-du-khalife...

