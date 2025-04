Décès du Pape François : L’APR rend hommage à « un chantre de la Justice sociale »

Dans un communiqué ce lundi, l’Alliance pour la République exprime ses regrets suite à la disparition du Pape François. L’APR témoigne que le 266e Pape de l'Église catholique en Mars 2013, a marqué de son sceau indélébile, l'Histoire du Pontificat. « Premier Pape non-européen, il a été un dirigeant émérite, chantre de la Justice sociale, figure majeure du Dialogue des Religions, pèlerin de la Paix dans le monde et apôtre des Causes supérieures. Son combat acharné contre la pauvreté et en faveur du Climat et d'un traitement judicieux des Migrations, le place aux rangs les plus élevés, parmi les plus grands Papes de l'Histoire », reconnaît l'APR qui réitère les condoléances du Président Macky Sall et de tous les Militants et Militantes de l'Alliance Pour la République qui s'inclinent devant la mémoire impérissable et féconde de Sa Sainteté le Pape François. Ces condoléances vont aussi à l’endroit de la Communauté catholique du monde, à celle du Sénégal, en particulier.

